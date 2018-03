: Sono 400 milioni le uova consumate durante lai Settimana Santa - coldiretti : Sono 400 milioni le uova consumate durante lai Settimana Santa - coldiretti : Sono 400 milioni le uova consumate durante lai Settimana Santa - Dolce & Salato - - coldiretti : RT @VirtuQuotidiane: PASQUA, 400 MILIONI DI UOVA CONSUMATE IN SETTIMANA SANTA -

Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circale"ruspanti" consumate durante la settimana Santa. E' quanto stima la, in occasione dell'inizio della settimana Santa che si conclude con la, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa 10 volte a quelle di cioccolata. Preferite, quelle garantite senza Ogm, allevate a terra biologiche.(Di domenica 25 marzo 2018)