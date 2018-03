Parlamento | Romani | Berlusconi rimasto con pugne di mosche in mano

Presidenti - Parlamento bloccato. Fi insiste su Romani. Ma la Lega 'No - votiamo Bernini' : ROMA - In aula si sfila e si vota scheda bianca , e arrivano le prime fumate nere, . Si prende tempo perché dietro le quinte partiti e gruppi parlamentari lavorano per trovare una soluzione al rebus ...

Parlamento : Giorgetti - Romani? Non è detto ma alleanza forte (2) : (AdnKronos) – Quanto all’andamento del voto alla Camera “la terza votazione” che si farà già oggi, osserva Giorgetti, non è dirimente: “Tanto finchè non si sblocca al Senato, non si sblocca neanche qua. Domani” alla terza votazione “al Senato escono i nomi del ballottaggio” ma “qui la votazione decisiva sarà la quinta. Purtroppo noi domattina il presidente non lo facciamo. Lo faremo domani ...

Parlamento : Casini - stimo Romani ma voterò in linea con mio gruppo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “A Paolo Romani posso dare un giudizio impeccabile per come ha fatto il capogruppo del centrodestra in Parlamento ma evidentemente voterò in linea con il mio gruppo parlamentare’. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini a Otto e mezzo. L'articolo Parlamento: Casini, stimo Romani ma voterò in linea con mio gruppo sembra essere il primo su Meteo Web.