Parlamento | già presentate 540 proposte di legge Adnkronos

Parlamento : Pd vota compatto su Fedeli-Giachetti : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – Il Pd ha votato compatto su Valeria Fedeli a Roberto Giachetti, indicati come candidati dem per le presidenze. A palazzo madama tutti i 54 senatori Pd hanno votato per Fedeli. Alla Camera a Giachetti sono andati 102 su 111. "Mancano alcuni assenti e Giachetti stesso che presiedeva l'aula", dice Ettore Rosato.

ELEZIONE PRESIDENTE CAMERA/ Giachetti apre Parlamento diretta streaming video : scheda bianca per tutti partiti : ELEZIONE del PRESIDENTE della CAMERA: la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della CAMERA. Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:08:00 GMT)

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Elezioni - la pattuglia bipartisan del doppio incarico Campidoglio-Parlamento-Regione. Da Giachetti a Meloni : Mandato part-time in vista per almeno quattro consiglieri capitolini neo-eletti in Parlamento e alla Regione Lazio. Il doppio incarico piace a destra e a sinistra, le relative poltrone anche. Ad iniziare da Roberto Giachetti, Giorgia Meloni e Stefano Fassina – rispettivamente neo-deputati rieletti di Pd, Fratelli d’Italia e Leu. Lo farà anche Michela Di Biase, approdata in Consiglio regionale grazie alle sue quasi 12.000 preferenze, la ...

Il nuovo Parlamento si tinge di giallo. Renzi - dimissioni congelate. Rebus per Mattarella : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera.

Elezioni 2018 - Iezzi : «In Parlamento da Quarto Oggiaro. Sinistra lontana dalle periferie» : «Abbiamo vinto per la chiarezza con cui abbiamo parlato». Il leghista Igor Iezzi, candidato del centrodestra alla Camera, ha raccolto il 39,21 per cento dei voti nel collegio Nord Ovest della città. «...

Kuroda al Parlamento Giappone : Bank of Japan accomodante fino a quando inflazione non centra target : Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento Giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile ...

M5s - la Iena Giarrusso non entra in Parlamento : Dino Giarrusso, la Iena candidata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, non metterà piede a Montecitorio. Infatti la sua avventura politica è già finita. Nel suo collegio al Gianicolo ha dovuto cedere il passo a Riccardo Magi, il candidato di +Europa. Una sconfitta che di certo pesa su Giarrusso che ha lasciato momentaneamente le Iene per giocarsi la sua partita con i pentastellati. E così lo stesso Giarrusso ha riconosciuto la sconfitta con ...

Giappone : ong - poche donne in Parlamento : E' quanto emerge dall'indagine dell'associazione 'Unione Inter-Parlamentare' , Ipu, , con sede a Ginevra, che ha pubblicato la lista di 193 Paesi nel mondo, indicando la percentuale di donne elette a ...

