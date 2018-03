Parlamento | accordo sui vicepresidenti Su Affaritaliani la spartizione e i nomi

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Parlamento - fumata nera non c è accordo sulle presidenze. A vuoto le prime due votazioni : Politica Presidenti, Parlamento bloccato. Fi insiste su Romani. Ma la Lega: "No, votiamo Bernini" di SILVIO BUZZANCA

NAPOLITANO - ELEZIONI PRESIDENTI CAMERE/ Senato - nessun accordo e fumata nera in Parlamento : Giorgio NAPOLITANO presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Parlamento - fumata nera non c è accordo sulle presidenze. Napolitano 'Partito che ha guidato 3 esecutivi è stato respinto da elettori' : Politica Parlamento bloccato sulle presidenze. Salvini: "Sbagliato porre veti ma anche bloccarsi su un nome" di SILVIO BUZZANCA

Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro - i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento : Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro, i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro,raggiunto nel 2015, i parlamentari kosovari dell’opposizione hanno a più riprese lanciato fumogeni in Aula in segno di protesta.Continua a leggere Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e ...

Parlamento : Brunetta - accordo su presidenti apre a P.Chigi : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – “Io dico che se si raggiunge un accordo istituzionale serio sulle presidenze, che non si presti a trabocchetti e agguati d’Aula, allora potremmo compiere un buon primo passo verso la formazione di un governo”. A sostenerlo Renato Brunetta, in un’intervista a Repubblica dove sostiene: “forse siamo a buon punto”. “Una cosa è certa – per l’azzurro – il ...

Parlamento - M5s al governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:09:00 GMT)