Paris Hilton in lacrime dopo aver ritrovato l' anello di fidanzamento da 2 milioni di

Paris Hilton matrimonio : ecco quando e dove si sposa la ricca ereditiera : Paris Hilton matrimonio: Data e luogo delle nozze della ricca ereditiera con Chris Zylka quando si sposa Paris Hilton? E dove verrà celebrato il matrimonio tra lei e Chris Zylka? Queste e tante altre domande simili sulle nozze i fan della ricca ereditiera stanno continuando a farsi da quando hanno saputo del suo fidanzamento. L’anello […] L'articolo Paris Hilton matrimonio: ecco quando e dove si sposa la ricca ereditiera proviene da ...

Paris Hilton ci riprova : ecco la sua nuova collezione di scarpe - made in Italy - : E chissà che la capsule firmata da Paris Hilton non si ispiri al mondo di Barbie, idolo della ricca imprenditrice sin da bambina, come lei stessa ha dichiarato con un post su Instagram in cui fa gli ...

Paris Hilton in posa per servizio fotografico bollente : Orecchie maschera da coniglietta e indosso solo un paio di…mutande a vita alta. servizio fotografico super bollente per Paris Hilton, che su Instagram ha postato il suo Secret Se….y Shoot con il famoso fotografo Warwick Saint. In topless con le braccia a coprire il seno la bionda ereditiera posa da vera top model su tacchi altissimi. E sempre in tema sono gli scatti da topolina che Paris tira fuori dal cassetto dei ricordi e datati 2014, ...

Xiaomi punta su Paris Hilton e altri VIP per promuovere la sua power bank : Xiaomi ha deciso di farsi un po' di pubblicità durante la settimana della moda newyorkese e vari VIP sono stati "casualmente" fotografati con un suo accessorio L'articolo Xiaomi punta su Paris Hilton e altri VIP per promuovere la sua power bank è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Che trovata - Paris Hilton! Nuda tra i petali per lanciare il nuovo singolo : Nuda tra i petali: è la cover del nuovo singolo dal titolo “I Need You” di Paris Hilton lanciato per San Valentino, in occasione della festa degli innamorati. Il conto alla rovescia è cominciato...

Paris Hilton - clone di Kim Kardashian per Yeezy Season 6 : Kanye West è un vero e proprio maestro quando si tratta di stravolgere le regole del linguaggio comune, che si tratti di musica o di moda. Lo ha fatto nel video Famous, quando ha messo letteralmente a nudo una serie di star ben note al pubblico (anche se si trattava di statue di cera) così come quando ha elaborato, solo poche settimane fa, una campagna fashion mai vista prima per la sua linea di abbigliamento. Per Yeezy Season 6, Kanye West ha ...

Paris Hilton senza freni : “Farò due matrimoni” : “Sento di voler fare un paio di matrimoni… Per il mio 21esimo compleanno ho organizzato cinque party, quindi forse per il matrimonio farò una cerimonia in Europa, una in America e una per gli altri in giro per il mondo”. A...

Paris Hilton ha detto si al fidanzato Chris Zylka : Matrimonio in vista per Paris Hilton. La 35enne ereditiera ha infatti pubblicato su “Instagram” la clip del suo promesso sposo Chris Zylka, inginocchiato sulle nevi di Aspen mentre le pone la fatidica domanda. Fulmineo il “sì” dell’ereditiera che è saltata al collo del futuro marito e si è infilata emozionata il preziosissimo anello. “Il momento più romantico della mia vita” ha poi commentato via social, facendo il ...