Papa - no a intrighi. A giovani - gridate!

Papa Francesco : "Intrighi e calunnie portano a condanne senza scrupoli" : Intrighi e calunnie portano a condannare gli altri "senza scrupoli". Lo ha detto il Papa in occasione della Domenica delle Palme che coincide con la celebrazione in ogni chiesa locale della Giornata Mondiale della Gioventù. "Crocifiggilo!" non è "un grido spontaneo, ma il grido montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false". "È la voce di chi manipola la realtà e ...