"Un giovane gioioso è difficile da manipolare" per questo la gioia "è per alcuni motivo di fastidio". Così ilin occasione della Domenica delle Palme che coincide con la Giornata Mondiale della Gioventù. "Farè una tentazione sempre esistita",ha aggiunto Francesco. "Ci sono molti modi per rendere isilenziosi".Quindi "sta a voi la decisione di gridare". "Se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre".(Di domenica 25 marzo 2018)