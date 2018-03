Papa | con intrighi e calunnie si condannano gli altri senza scrupoli

NAZIONALE - COSTACURTA : “IL 20 MAGGIO IL NUOVO CT”/ Di Biagio confermato? Antonio Conte tra i Papabili : COSTACURTA, "nome NUOVO ct il 20 MAGGIO": le parole del vicecommissario della FIGC sulla scelta del selezionatore. Tra le ipotesi anche Antonio Conte, ma Gigi Di Biagio...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:42:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAPPELLINI/LANOTTE INCANTANO : SECONDI quando mancano tre coppie!!! Guignard/Fabbri settimi. Papadakis/Cizeron primi con record mondiale!| : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna CAPPELLINI e Luca LANOTTE sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Flavio Montrucchio commenta l'Isola e racconta dell'incontro con Papa Francesco : In camicia bianca e pantaloni grigi ha conquistato il pubblico di Verissimo: Flavio Montrucchio ha dato l'ennesima prova della sua simpatia e della sua sensibilità. Intervistato da Silvia Toffanin, l'ex vincitore del Grande Fratello...

“Si è ustionato così - fate attenzione”. Il dramma di Jacob. È successo tutto in un attimo : le urla mentre passeggiava con mamma e papà sulla spiaggia e i piedi a fuoco. L’appello : ”Ha rischiato l’amputazione” : Katja Kafling è una madre danese che vuole raccontare il dramma sfiorato dal figlio Jacob. Ormai quattro anni fa, il suo bambino stava giocando spensierato sulla spiaggia di Rosklide, quando è successo il dramma. Quando si va al mare, è una cosa normalissima che i bambini giochino con la sabbia e da genitori è giusto prendere le dovute accortezze, come la crema solare nella borsa, per proteggere la pelle dei nostri figli dai raggi solari, ...

Vaticano - perché le dimissioni di Viganò sono la prima vera sconfitta di Papa Francesco : Le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò sono la prima seria sconfitta che Papa Francesco subisce rispetto al Sistema-Curia. Se nel giugno del 2017 il pontefice argentino aveva gestito sovranamente la prova di forza del siluramento del cardinale Mueller, apparendo come chi con una parola sola rovesciava dal piedistallo chi osasse sfidarlo, questa volta si è manifestato il contrario. Il peso della situazione si misura con le parole stesse ...

Antonio Albanese a Tv2000 presenta Contromano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...

J-ax : "Fedez papà? Proverà euforia e terrore - gli darò consigli. L'erba? Ho smesso di fumarla" : "Consigli a Fedez? Gliene darò di sicuro, so quanto diventare padre possa farti cambiare la prospettiva sul mondo. Fare il papà significa stare sospesi tra terrore ed euforia, io personalmente ho provato spesso paura con mio figlio". Sulle pagine di IoDonna, J-ax dedica un pensiero al collega, da poco diventato genitore del piccolo Leone. Il rapper, intervistato dal settimanale ha parlato della sua carriera, di come sia cambiato ...

Dalia Gaberscik racconta papà Giorgio Gaber 'Ricordarlo è un emozione travolgente' : Sono tornata lì dentro e mi si è crepata la faccia, ci ho passato mesi con mio padre, con gli spettacoli esauriti e la gente in fila fuori. Mio figlio, invece, non sapeva neanche dove fosse il Teatro ...

La figlia muore e dona gli organi - l'appello del papà : "Cerco chi oggi vede con i suoi occhi" : Continua l'appello disperato di papà Roberto Durastante, alla ricerca della persona che oggi vede...

“É lui”. Valeria Marini - il gossip che scotta. La Paparazzata pre Isola dei famosi è da capogiro : con chi è stata beccata la showgirl dei ”Baci stellari” : Valeria Marini è una nuova concorrente dell’Isola dei famosi e resterà con gli altri concorrenti per un periodo breve, una settimana circa, anche se gli altri vip non lo sanno. Alessia Marcuzzi, infatti, in accordo con l’ex volto del Bagaglino, ha preparato per loro un scherzetto. La conduttrice dell’Isola ha fatto credere ai naufraghi che “dato che le donne scarseggiano c’è una nuova concorrente per ...

Monza : lasciò i figli di 3 e 5 anni soli in casa - papà condannato : Quattro mesi di reclusione per un 45enne originario del Perù, ma residente a Monza, per abbandono di minore. I fatti risalgono al 9 agosto del 2014 quando lo straniero abbandonò per pochi minuti, non ...

Papa Francesco risolve il dilemma : libertà di fare la comunione con le mani : Città del Vaticano ? Papa Francesco taglia la testa al toro mettendo fine ad una feroce disputa su come accostarsi alla comunione, prendendo l'ostia in mano, una prassi che secondo...

'Papà sono incinta di uno sconosciuto' - la figlia di Ringo e lo scherzo alle Iene : 'Papà sono incinta di uno sconosciuto'. Lo scherzo della figlia di Ringo, 18 anni, al papà realizzate dalle Iene è esilarante. Complice è l'ex moglie Elenoire Casalegno che lo chiama dicendogli di ...