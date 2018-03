calciomercato

: Paolo #Cannavaro: 'Se il #Napoli non vince quest'anno, se ne riparlerà tra un po'' - DiMarzio : Paolo #Cannavaro: 'Se il #Napoli non vince quest'anno, se ne riparlerà tra un po'' - PremiumSportHD : #premiumsport Il messaggio di #PaoloCannavaro al #Napoli: 'Hanno un calendario peggiore'. #SerieA - calcio24mercato : Paolo Cannavaro: 'Napoli favorito per lo scudetto. Sul caso Politano...' -

(Di domenica 25 marzo 2018) L'ex difensore die Sassuoloha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto anche sulla corsa per lo: Sassuolo-? Per me è una partita speciale,la prima volta che l'ho giocata mi sono stirato! Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a ...