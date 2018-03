Paola Ferrari dichiara guerra a Striscia la Notizia | ' Io rifatta? Questa sono io a 15

Paola FERRARI/ Il ricordo di Luigi Necco "raccontò gli intrecci tra camorra e calcio" (S’è fatta notte) : La giornalista e conduttrice PAOLA FERRARI sarà una delle protagonista della puntata di S’è fatta notte. A Maurizio Costanzo racconterà i suoi 40 anni di televisione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:57:00 GMT)

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

Paola Ferrari - la gaffe a Novantesimo minuto : 'Un calendoscopio di emozioni' : Con un piede nel calcio e l'altro nella politica: Paola Ferrari , nuora di Carlo De Benedetti e per anni amica e socia di Daniela Santanchè , non è una novità. Ma stavolta la conduttrice di Novantesimo minuto è andata oltre, mescolando il ...

Paola Ferrari shock : “sono viva per miracolo” - ecco cosa è successo : 1/13 Foto Instagram ...

I mostri in sala e io salva per miracolo. Parla Paola Ferrari dopo la rapina : Paola Ferrari, volto popolare del piccolo schermo, 57 anni (portati alla grande), moglie dell'imprenditore Marco De Benedetti, due figli. La giornalista Rai venerdì scorso ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i quattro banditi che le hanno svaligiato la casa sull'Appia Antica a Roma.Nella sua voce ancora la tensione per il rischio scampato.Lo choc è passato?«Ora sto meglio. Carabinieri e poliziotti hanno fatto un ...

“Sono ancora sotto choc”. Dramma per Paola Ferrari : il racconto è da brividi. La conduttrice lo ha raccontato a tutti solo oggi - finora non aveva avuto il coraggio di farlo. “Abbiamo temuto il peggio per noi” : È esattamente quella si potrebbe definire “una notte di terrore puro”. Gli sfortunati malcapitati sono Paola Ferrari e Marco De Benedetti. osa gli è successo? Quattro ladri sono entrati dal giardino nella loro abitazione, intorno alle 19.45 di sabato sera (ma la notizia è stata diffusa soltanto nella tarda mattinata di martedì). I ladri, riporta Il Messaggero, conoscevano molto bene il percorso: lo si è capito dalle ...

Paola Ferrari e Marco De Benedetti : furto nella loro villa. Bottino di 100mila euro - lei : “Mi sono molto spaventata” : furto nella villa romana di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Il blitz dei ladri risale a sabato sera: dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza si vedono quattro persone alte e grosse, munite di passamontagna, dal piglio deciso e rapide nei movimenti come si trattasse di un commando. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Bottino sarebbe di circa 100mila euro. L’allarme è scattato sabato quando la domestica entrando nella ...

