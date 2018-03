Paola Di Benedetto | ecco perché non ha difeso se stessa e Francesco Monte a Domenica Live

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da quando sono tornati non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola Di Benedetto ne ha per tutti e svela i segreti dell’Isola : Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola Di Benedetto: “Appena la telecamera va via…” Paola Di Benedetto da quando ha lasciato L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé: da una parte è ‘braccata’ per la neonata love story nata con Francesco Monte, dall’altra non lesina parole schiette sul reality che ha da poco lasciato. Nelle ultime […] L'articolo Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola ...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...

Paola Di Benedetto difende Amaurys Perez : “Non ha tradito la moglie” : Domenica Live e il corna-gate: Paola Di Benedetto parla in favore di Amaurys Perez A Domenica Live si è tornato a parlare del corna-gate, il caso scoppiato dopo un gossip pubblicato dal settimanale Chi. A quanto pare due naufraghi si sarebbero avvicinati più del dovuto durante la notte e il maggior indiziato è Amaurys Perez, […] L'articolo Paola Di Benedetto difende Amaurys Perez: “Non ha tradito la moglie” proviene da Gossip e ...

Francesco Monte : l’ex tronista fa una sorpresa a Paola Di Benedetto : Francesco Monte: la sorpresa dell’ex tronista alla nuova fiamma Paola Di Benedetto Che le cose stiano procedendo bene tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto oggi ce lo conferma un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Filippo Nardi. L’ex gieffino, infatti, ospite di Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada […] L'articolo Francesco Monte: l’ex tronista fa una sorpresa a Paola ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Nessuna convivenza" : Paola Di Benedetto, ospite di Ultime dall’Isola, la rubrica condotta da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha rivelato che, in questi giorni, ha deciso di lasciare definitivamente la sua città natale, Vicenza, per trasferirsi definitivamente a Milano. Al momento, però, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha alcuna intenzione di affrontare una convivenza con Francesco Monte, con cui, però, sta gettando le basi per una conoscenza più ...

Isola Dei Famosi : Paola Di Benedetto al letto con due uomini - ecco chi sono Video : Dopo l'eliminazione e l'arrivo in Italia di Paola Di Benedetto [Video], molti giornalisti e pubblico del web hanno iniziato a commentare la fantomatica storia d'amore con #Francesco Monte. La ragazza aveva preso parte del cast da single, ma a capodanno aveva promesso all'ex fidanzato Matteo Gentili che sarebbe ritornata per costruire una famiglia insieme. Cosa ne pensera' Monte? L'ex tronista di uomini e Donne, dopo aver sofferto per la ...

Paola Di Benedetto : “Convivenza con Monte? No - dividerò casa con Rosa” : Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: nessuna convivenza tra i due Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Da quando hanno abbandonato l’Isola dei Famosi i due sono praticamente inseparabili. Per il momento, però, è ancora presto per parlare di convivenza. Madre Natura di Ciao Darwin sta […] L'articolo Paola Di Benedetto: “Convivenza con Monte? No, dividerò casa con ...

Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto ha presentato Francesco Monte in famiglia : Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d'avventura Filippo Nardi e insieme hanno parlato di quella che è stata la loro Isola dei Famosi . E ...

Paola di Benedetto a Mattino 5 : "Innamorata di Monte? Ancora troppo presto" (video) : Il ritorno di Paola di Benedetto dall'Isola dei Famosi riserva sorprese dopo la prima notte galeotta passata con Francesco Monte all'esterno del reality show di Canale 5, in cui i due si sono potuti ritrovare eventualmente per riprendere ciò che è stato interrotto dopo che Monte si è ritirato dal gioco.L'ex Madre Natura è stata ospite di Mattino 5 insieme a Filippo Nardi, tra gli ultimi eliminati del programma che con Monte e la Di Benedetto ...

Paola Di Benedetto a Mattino 5 : presentazioni in famiglia per Monte : Mattino 5, Paola Di Benedetto: presentazioni ufficiali per Monte e altre rivelazioni Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d’avventura Filippo Nardi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata a parlare dell’esperienza vissuta in Honduras. Ovviamente, non si è potuto evitare di nominare anche il […] L'articolo Paola Di Benedetto a Mattino 5: ...

Paola Di Benedetto non teme Cecilia Rodriguez : la verità a Mattino 5 : Cecilia Rodriguez non infastidisce Paola Di Benedetto: la confessione L’ombra di Cecilia Rodriguez sembrerebbe non turbare la storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Ospite a Mattino 5 oggi, insieme a Filippo Nardi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ammesso di non essere assolutamente gelosa di dell’ex fidanzata di Monte e del loro rapporto durato quattro anni e mezzo e finito in modo imprevisto al Grande ...

Numero di cellulare di Francesco Monte in tv?/ Paola di Benedetto a Mattino 5 "si è visto" : ecco il video : Questa volta potrebbe essere una cosa positiva quella accaduta a Francesco Monte soprattutto dopo le parole di Paola di Benedetto a Mattino 5 riguardo al famoso Numero di cellulare(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:17:00 GMT)