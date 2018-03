Palermo | Tari | approvata proposta di nuove tariffe 2018

Maltempo : crolla cartellone pubblicitario a Palermo : Un grosso cartellone pubblicitario è crollato in via Mauro de Mauro a Palermo a causa del Maltempo. La Polizia Municipale lo ha sequestrato dopo che è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sono in corso verifiche per accertare se il cartellone fosse pericolante da giorni e nessuno compreso la societa’ di affissioni avesse fatto nulla per metterlo in sicurezza. Seguiranno ulteriori controlli per verificare se le ditte siano in ...