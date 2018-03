: #News #Palermo, prende a calci un'infermiera - CybFeed : #News #Palermo, prende a calci un'infermiera - NotizieIN : Palermo, prende a calci un'infermiera - PrimoPianoPress : Carpi un disastro, ne prende 4 dal Palermo -

E' stata aggredita per averlo lasciato un attimo in attesa per soccorrere un paziente più grave. Un uomo, già visitato e con diagnosi di sindrome influenzale, dopo una breve attesa per consentire agli operatori di prestare assistenza a un paziente in codice rosso, ha minacciato e poi colpito con dueun'che voleva assisterlo. E' subito interventa la vigilanza, poi le forze dell'ordine. L'è stata soccorsa e sottoposta a esami.(Di domenica 25 marzo 2018)