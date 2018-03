OMICIDIO DI GRADOLI Paolo Esposito e il doppio femminicidio non premeditato Storie

OMICIDIO di Gradoli/ Paolo Esposito condannato per la morte di compagna e figlia (Storie Maledette) : Omicidio di Gradoli : sconta la condanna all'ergastolo Paolo Esposito , visto colpevole della morte della compagna Tatiana Ceoban e della figlia Elena. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Storie maledette con Franca Leosini - 25 marzo : l' OMICIDIO di Gradoli - intervista a Paolo Esposito : La puntata, può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre si può rivedere nei prossimi giorni sul sito di Rai Repley . Storie maledette intervista Paolo ...

A "Storie Maledette" - la puntata di Franca Leosini dedicata all'OMICIDIO di Gradoli : Ma anche per quella maniacale cura con cui studia gli atti processuali delle sue " Storie Maledette " " strappate non necessariamente dalle pagine più note della cronaca italiana " che scorrono nell'...