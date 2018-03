' Oh mio Dio!' | trama | trailer e scheda del film

«Oh mio Dio!» : Gesù riappare al pubblico : Non poteva che apparirci a Pasqua. Risorto con capelli e barba come da iconografia classica, cambiato solo il colore della tunica che nella Roma di oggi è diventata rossa: Gesù si presenta nel mondo contemporaneo (un po’ come il Mussolini di Sono tornato: ma il protagonista «divino» sottolinea che l’idea l’hanno avuta prima loro, lui e il regista Giorgio Amato) e… Oh mio Dio!. Qualche miracolo, apostoli raccolti fra i ...