Nuovo governo | adesso cosa succede? Consultazioni e non solo | tutte le tappe

Riunioni - consultazioni e fiducia : il calendario giorno per giorno fino al Nuovo governo : I presidenti di Camera e Senato sono stati eletti, il premier Paolo Gentiloni, come da prassi, si...

Ecco le regole della partita che porterà alla formazione del Nuovo governo : Avviata ufficialmente la XVIII legislatura ed eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, ora la partita si sposta sulla formazione del governo. Il primo passaggio ufficiale sono le dimissioni del presidente del Consiglio: il governo resterà in carica solo per gli affari correnti e finchè non vedrà la luce il nuovo esecutivo. Queste le 'tappè istituzionali e da prassi ormai ...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col Nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

Francia : Santanché - Nuovo governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Le tappe verso il Nuovo governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Dai gruppi parlamentari all'incarico - le tappe verso il Nuovo governo - : Eletti i presidenti delle Camere, Roberto Fico a Montecitorio ed Elisabetta Casellati al Senato, prende il via l'iter per la formazione dell'esecutivo. Dopo la seconda seduta dei due rami del ...

Gentiloni si è dimesso - il Nuovo governo dopo Pasqua : La prima prova è superata non senza tensioni. Alla fine centrodestra e M5S si sono divise le due cariche più

Centrodestra : Maullu - da Fi spinta decisiva per avvio Nuovo governo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Elisabetta Cesellati potrà ricoprire il ruolo di presidente del Senato con grande successo, ne siamo assolutamente convinti”. Lo sostiene l’europarlamenare azzurro Stefano Maullu, che spiega: “Il fatto che appartenga a Forza Italia ci rende doppiamente orgogliosi, perché è l’ulteriore conferma che il nostro partito, indipendentemente da tutto il resto, può ancora ricoprire un ...

Ecco quali sono le tappe verso il Nuovo governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Verso il Nuovo governo : a breve via alle consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti : asse M5s-Centrodestra pronto per il Nuovo Governo? : Casellati al Senato, Fico alla Camera: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Nuovo governo - Pd e FI non hanno ancora capito cosa (non) vuole il popolo : La manfrina vergognosa con la quale certi leader della politica hanno affrontato le circa tre settimane del dopo-voto italiano mettono in grande evidenza il fatto che la batosta subita dai due partiti ex maggioritari alla guida del paese nella XVII Legislatura – Partito democratico e Forza Italia -, non è stata ancora sufficiente a far loro capire che quel modo di fare politica e di governare non ha più il supporto della maggioranza del ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 non bastano - appello degli esodati al Nuovo governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100 non bastano, appello degli esodati al nuovo Governo. Tutte le novità e le news di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:54:00 GMT)

Il Nuovo Parlamento entra in azione - tutte le tappe per formare il governo : Lunedì 19 i nuovi senatori varcheranno per la prima volta le porte di palazzo Madama. Per i nuovi deputati, invece, l'appuntamento è fissato per martedì. Una volta proclamati parlamentari, infatti, gli eletti dovranno presentarsi nella propria Camera di appartenenza per il disbrigo di alcune procedure e incombenze burocratiche. Ma è solo da venerdi' 23 marzo che la XVIII legislatura ...