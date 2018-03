Nuova impresa del loanese Manfredi | vince la Gand-Wevelgem Juniores

Ciclismo - Omar Di Felice a caccia della Nuova impresa : Giro d’Islanda in solitaria per il romano : Omar Di Felice è pronto per regalarci una nuova magia. Il 37enne fondista romano è infatti atteso da un’autentica impresa: il Giro d’Islanda in solitaria. La sfida prevede 9 giorni in bicicletta, totalmente solo e senza auto di supporto. Dovrà percorrere il periplo dell’isola lungo i 1400km della Ring Road (la suggestiva Route 1): un totale di 3400km. Stiamo parlando di una delle grandi icone del Ciclismo estremo. Tra le sue ...