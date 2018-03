Non solo Fortnite per Epic Games | novità all’orizzonte per la compagnia?

'Non sono incinta - sono solo grassa' - e Drew Barrymore osa il rosso sul red carpet : 'Non sono incinta, sono solamente grassa'. Drew Barrymore avrà qualche chilo in più del solito ma di certo non ha peli sulla lingua: così ha risposto a un fan incontrato a cena che le aveva chiesto se ...

Unghie a ballerina - le conosci? In rete già spopolano. Allarme tendenza : con la nuova stagione anche le mani si rifanno il look. Solo il nome ci piace da matti - per Non parlare dei colori di smalto che vanno di più : top : nuova stagione, nuove tendenze. Oggi, allora, Unghie. Non Solo capelli, abiti e accessori vari, anche le mani, che moda a parte andrebbero tenute curate a prescindere, si ‘vestono’ a nuovo con l’arrivo della primavera e dell’estate. E sissignore: ricambia tutto (o quasi). Partiamo dalla forma: le coffin nails si rifanno il look. Dimenticate i trend lanciati da Rhianna e Kylie Jenner, le Unghie non sono più lunghe, ...

Quale futuro per una privacy Non solo burocratica : Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica scuote le coscienze e rende legittimo un interrogativo: c'è un futuro per una privacy dinamica e non burocratica nel mondo del Big data e dell'intelligenza artificiale?

Google Telefono 18 prepara la strada ad Android P - ottimizza la barra in basso e Non solo : Google Telefono si aggiorna alla versione 18 e porta significative novità: con questo update l'app di Google dedicate alle telefonate inizia a prepararsi all'arrivo di Android P, ottimizza il design della nuova barra in basso, adotta le impostazioni audio di sistema. Scopriamo insieme Google Telefono 18. L'articolo Google Telefono 18 prepara la strada ad Android P, ottimizza la barra in basso e non solo proviene da TuttoAndroid.

Il salto di qualità del caso Facebook - e Non solo - : ... ad esempio, un presidente invece che un altro? Il mondo è cambiato per davvero e ormai, se davvero vogliamo cambiare di conseguenza qualcosa, è ora, come affermava María de Jesús Patricio Martínez ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi Non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Cyrano - l'amore Non fa miracoli... solo Ambra : E' un esperimento. Si potrebbe 'archiviare' così la prima di Cyrano - l'amore fa miracoli.prosegui la letturaCyrano, l'amore non fa miracoli... solo Ambra pubblicato su TVBlog.it 23 marzo 2018 23:55.

Al via MilanoFil 2018 - Non solo francobolli : Non solo francobolli, ma anche fumetti, dischi in vinile, auto storiche e numismatica. E' questa la MilanoFil del 2018, ta oggi a Milano dalla presidente di po. La tradizionale rassegna della ...

Benevento - carica Sagna : 'Possiamo salvarci - dobbiamo solo crederci di più. Non siamo inferiori agli altri' : Quando l'ho incontrato insieme alla sua famiglia, però, mi sono reso conto che lui è una persona speciale perché rispetta tutto il mondo alla stessa maniera. E per me il rispetto è la prima cosa. Ho ...

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma Non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Alessandra Amoroso - 'Non volevo essere una star volevo solo fare la cantante' : Alessandra Amoroso sarà uno dei volti che impreziosiranno il pomeriggio del sabato di Canale 5, in quanto ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La 31enne cantante è tornata alle proprie origini, raccontanto quali fossero le sue ambizioni, quando era semplicemente una ragazzina che amava la musica e aveva un sogno: cantare. prosegui la letturaAlessandra Amoroso, 'non volevo essere una star volevo solo fare la cantante' pubblicato su ...

Serie TV : in arrivo i reboot di Sabrina - Magnum P.I. - Streghe - Roswell e Non solo : Kiernan Shipka, la nuova Sabrina Non si placa la sete nostalgica dei produttori tv, decisi a ripescare nel passato sempre più Serie e dar loro nuova vita. Nuova e in molti casi evitabile: ci sono del cult, entrati nella storia del tubo catodico, che andrebbero lasciati lì dove sono, dal momento che ripetere i fasti del passato è un’impresa pressoché impossibile. Invece fioccano i reboot dove del cast originale non resta più nulla e nuovi ...

Camere - standing ovation per Liliana Segre senatrice a vita. Solo Calderoli Non partecipa all’applauso : La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto una standing ovation da tutta l’aula del Senato quando il presidente provvisorio Giorgio Napolitano ha comunicato all’aula in avvio della XVIII legislatura l’avvenuta nomina da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il leghista Roberto Calderoli non ha partecipato al lungo applauso, restando seduto. L'articolo Camere, standing ovation per Liliana Segre ...