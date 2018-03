Nintendo Switch | in arrivo un nuovo accessorio | si tratta di una penna

Presto vedremo in azione Wolfenstein 2 su Nintendo Switch : Il give-away della console è garantita sia per coloro che sono presenti in sala durante la presentazione sia per coloro che sono connessi in streaming, e si tratta di una Nintendo Switch ...

Nintendo Switch domina la classifica hardware giapponese : Tornano anche questa settimana gli interessanti dati forniti da Media Create relativi al mercato giapponese, che ci permettono di capire quale console è risultata come la più venduta in Giappone.Come segnalato da Gematsu, nel periodo compreso tra il 12 e il 18 marzo la vetta della classifica è conquistata da Nintendo Switch che stacca le sue dirette inseguitrici, ovvero PS4 e PS4 Pro.Per farvi un'idea più chiara, vi forniamo la classifica nel ...

Ark : Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch : ARK: Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.A fare l'annuncio sono stati gli sviluppatori, Wildcard ha infatti annunciato che il gioco sarà visivamente paragonabile alle odierne versioni PS4 er Xbox One, inoltre vanterà modalità moltiplayer nonché una distribuzione paragonabile alla controparte per console fissa.ARK: Survival Evolved arriverà per Nintendo Switch in autunno, di seguito possiamo vedere ...

YS VIII : LACRIMOSA OF DANA arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che Ys VIII: LACRIMOSA of DANA per Nintendo Switch verrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa e il 6 Luglio 2018 in Australia. La versione Windows sarà disponibile su Steam ad Aprile. YS VIII: LACRIMOSA OF DANA da Giugno su Switch Quest’anno si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys. Inoltre questa sarà la prima volta che un videogioco ...

Hyper Light Drifter e Nidhogg 2 sono in arrivo su Nintendo Switch : Il Nindies Showcase Spring 2018, l'evento dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, ha regalato ai possessori dell'ibrida interessanti sorprese. I vari annunci ve li abbiamo già riportati in un nostro articolo e, come probabilmente saprete, tra i titoli indie in arrivo, sono stati confermati The Banner Saga 1, 2 e 3 e Mark of the Ninja Remastered.Tuttavia, le sorprese non finiscono qui, infatti Nintendo of America e lo ...

L'aggiornamento 5.0 di Nintendo Switch potrebbe nascondere indizi su un nuovo modello : Mentre già Digital Foundry ipotizzava un Nintendo Switch Pro, una console aggiornata come PS4 Pro o Xbox One X, ecco spuntare interessanti notizie provenienti dal dataminer Mike Heskin.Il dataminer, avrebbe analizzato nel particolare il nuovo aggiornamento del firmware 5.0 e sarebbe arrivato alla conclusione che, probabilmente, presto sentiremo parlare di un nuovo modello di Switch. Come riporta VG247.com, Mike Heskin avrebbe scoperto nel codice ...

Flashback 25th Anniversary ha una data di lancio su Nintendo Switch : Microids ha da poco annunciato la data d'uscita di Flashback 25th Anniversary su Switch, che sarà disponibile per la console Nintendo a partire dal 7 giugno 2018. Lo studio ha presentato inoltre una collector's edition esclusiva per le regioni Europa e Australia che potrà essere acquistata a 39,99€ su Amazon.Come riporta Nintendo Everything, la collector's include un case metallico in stile cartuccia retro, una card metallica numerata, un ...

GRIP : il titolo di corse futuristico è in arrivo su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch quest'anno : GRIP, un gioco di corse futuristico ispirato principalmente ai titoli PlayStation come Rollcage, è stato reso disponibile in Early Access su PC dal mese di febbraio del 2016. Oggi, lo sviluppatore Caged Element e l'editore Wired Productions hanno annunciato che finalmente porteranno GRIP fuori dall'Early Access di Steam e sarà pubblicato anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel 2018.GRIP è un intenso gioco di corse di fantascienza che ...

Nuova Nintendo Switch 2.0? Scovata cartella criptata nell’ultimo update : L'aggiornamento 5.0 di Nintendo Switch ha all'interno una cartella criptata in cui si vede un possibile futuro aggiornamento hardware di Switch (Switch 2.0 o pro) per ora chiamato col nome in codice Mariko. Nintendo potrebbe aver inavvertitamente rivelato questa novità scoperta dai dataminer che sono riusciti a trovarla scavando nel firmware 5.0 della console rilasciato di recente. Pochi giorni fa infatti su Nintendo Switch è stato rilasciato ...

Un nuovo trailer di Nintendo Switch ci aggiorna sulle uscite primaverili : In solo un anno di vita, Nintendo Switch ha creato una lineup di giochi semplicemente incredibile, in grado peraltro di soddisfare porzioni di pubblico davvero vaste, dai più grandi a più piccoli. Le uscite previste per questa primavera per la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto sembrano confermare questo trend e, per l'occasione, abbiamo anche un nuovo trailer. Il video è intitolato "Spring 2018" e illustra i videogiochi in uscita per ...

Indie Pogo potrebbe sbarcare su Nintendo Switch : Indie Pogo è un fighting crossover game dal gusto retrò, nel quale potremo giocare con i nostri amici nel multiplayer locale a quattro giocatori ma anche online per battaglie con nemici da tutto il mondo.Come riporta Nintendoeverything, il titolo potrebbe arrivare su Nintendo Switch dopo che gli sviluppatori hanno appurato la compatibilità del motore di gioco con la console della grande N. Stanno dunque ancora valutando la possibilità, ma questo ...

Nintendo Switch : aperti i preordini per un USB hub stand : HORI annuncia uno stand USB per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Con esso gli utenti potranno ricaricare il loro dispositivo mentre giocano in modalità tabletop / portatile e potranno anche utilizzare le entrate USB.Play Asia ha aperto i preordini per questo stand-hub, a questo indirizzo.Read more…

Ecco una GameCube Dock per Nintendo Switch : Con l'annuncio di Super Smash Bros. per Switch entro la fine dell'anno, i modder hanno iniziato a pensare a come realizzare una GameCube Switch Dock con controller originali funzionanti, riporta Nintendolife.I ragazzi di Rated-E Mods hanno fatto davvero un ottimo lavoro, come possiamo vedere nel video riportato di seguito.Tutto quel che ci serve è un case del GameCube naturalmente, una Dock per Nintendo Switch e degli adattatori per i controller ...

Nintendo Switch : le dock di terze parti rendono la console inutilizzabile dopo il nuovo update : Il nuovo update 5.0.0 per Switch porta con se una serie di miglioramenti e fix per il firmware della console, ma assieme ad essi, purtroppo, vi è anche una cattiva notizia.Come riporta Nintendotoday infatti sembrea proprio che in seguito all'aggiornamento le dock per Switch di terze parti rendano la console inutilizzabile.Le dock di terze parti sotto esame comprendono le popolari Nyko, con le quali gli utenti hanno gia accusato qualche problema ...