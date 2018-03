ilfattoquotidiano

: Niger, Johnson finito in galera mentre i falsari europei sono fuori - Cascavel47 : Niger, Johnson finito in galera mentre i falsari europei sono fuori -

(Di domenica 25 marzo 2018)è uscito ieri di prigione dopo tre mesi di detenzione. Accusato di aver nascosto una macchina per fabbricare biglietti di banca clandestini. Nato ‘circa’ nel 1963 in Liberia, che ha lasciato nel 2007 per raggiungere il Gabon che in quel momento galleggiava sul petrolio. Passa poi nel Camerun, transita in qualche modo il Burkina Faso e infine affonda nella polvere del. Avrebbe voluto andare in Libia e forse da lì sbarcare nell’Europa deiè stato ingiustamente condannato per averli ospitati a casa sua. L’hanno arrestato con altri due per favoreggiamento nella fabbricazione di moneta falsa.invece a piede libero i Grandidel futuro del Sahel. I rapinatori e ihanno in comune la spogliazione di quanto di più sacro ci sia nella storia umana. Il sogno di un mondo differente che passa dai piedi alle mani che raccontano di sollevazioni e ...