optimaitalia

: Per il momento niente Serale per Biondo, siete d'accordo con i prof? #Amici17 - AmiciUfficiale : Per il momento niente Serale per Biondo, siete d'accordo con i prof? #Amici17 - all_music_it : Niente serale per Irama ad Amici di Maria De Filippi: tentativo fallito con Un Respiro - OptiMagazine : Niente serale per Irama ad #Amici17: tentativo fallito con Un Respiro -

(Di domenica 25 marzo 2018) AncoraperaddiDe. Sembra assurdo, eppure il cantante non ha ancora conquistato la maglia verde del. Continua ad essere uno dei concorrenti favoriti dal pubblico ma non ha ancora ottenuto il lasciapassare dei docenti.De, nel corso della puntata diin onda sabato 24 marzo, invita alcuni concorrenti a posizionarsi dinanzi alla commissione per l'accesso alcon voto unanime.non è riuscito a raggiungere l'unanimità dei docenti di canto e non ha potuto ricevere dalla conduttrice la maglia verde del.In puntata,legge la lettera che il giovane cantante ha scritto ad una persona che potrebbe essere la sua defunta nonna ma non viene specificato il destinatario del messaggio. Il nome che si ascolta è "Adry"."Scusami se quel giorno non ho pianto", scrive, che si confida con lei ...