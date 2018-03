Nicolas muore al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla sua fine

gossippiu

: #anticipazioni #ilsegreto ore21.10 Da non far caso alla faccia di Nicolas quando Camila gli dice che è diventato l… - cvientoymareaHC : #anticipazioni #ilsegreto ore21.10 Da non far caso alla faccia di Nicolas quando Camila gli dice che è diventato l… -

(Di domenica 25 marzo 2018)al? Purtroppo non finiranno mai i momenti difficili per il fotografo che, dopo essere ritornato a Puente Viejo portando nel suo cuore il lutto per la perdita di Mariana Castaneda, dovrà anche cercare di sopravvivere per non essere ammazzato dal Generale della Guardia Civile.Ortuno si caccerà in un bel guaio, da cui potrebbe salvarsi solo grazie all'aiuto dei suoi amici più fedeli, che arriveranno persino a rischiare la propria vita pur di consentirgli di avere un futuro felice con Juanita lontanissimo da Puente Viejo.Tutto comincerà quandoscoprirà che l'assassino di Mariana è a piede libero a causa di alcuni cavilli emersi durante il processo; questa notizia farà piombare nella disperazione il fotografo, che deciderà di lottare affinché giustizia venga fatta. Intanto Alfonso, appresa anche lui la brutta notizia, si eserciterà con un fucile ...