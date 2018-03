Nba | Philadelphia-Minnesota 120-108 | Belinelli ispirato ne mette 17

Nba - playoff vicini per Philadelphia : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più ...

Nba - Belinelli 15 - Philadelphia quarta ad Est. Aldridge show - Spurs in volo : Vittoria e quarto posto per i Sixers guidati dai 15 punti di Marco Belinelli. Quinta vittoria in fila per gli Spurs che superano i Wizards grazie al solito LaMarcus Aldridge da 27 punti e 9 rimbalzi. ...

Nba 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

Nba risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

Nba 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Nba 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Nba - Philadelphia-Indiana 98-101 - Pacers da terzo posto : Atmosfera da postseason a Philadelphia per l'importante sfida con Indiana. Un match intenso che i Pacers tengono in mano per buona parte della sfida ma che rischiano di compromettere proprio nel ...

Nba - Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto - 6 per Belinelli : Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 98-101 IL TABELLINO Vincere sul campo dei Philadelphia 76ers non è " e soprattutto non sarà " facile per nessuno. Farlo con il proprio giocatore-faro in serata no al ...

Nba - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

Nba - Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers 127-113 - Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 : la cronaca - Davanti a un pubblico del Barclays per la maggior parte di fede 76ers, la squadra ospite parte con il piede giusto. Philadelphia mette subito il match in discesa segnando 10 punti ...

Nba 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

La nuova vita di Belinelli : "Rinato a Philadelphia e la Nba ora mi rispetta" : L'azzurro alla nona squadra: 'Mi cercavano in tanti, vuol dire che qualcosa ho fatto. Playoff, pronti a sfidare anche James' Al tour nordamericano di Marco Belinelli, con nove destinazioni in poco più ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Nba - Whiteside le suona a Embiid : Miami batte Philadelphia - 14 punti per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-99 IL TABELLINO Miami vince l'ultima sfida contro Philadelphia, pareggia il conto in stagione negli scontri diretti , 409-407 il conto totale dei punti in favore ...