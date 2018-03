Napoli | Mertens La sfida dell' Allianz Stadium contro la Juventus la nostra finale

Napoli - Mertens lancia lo sprint scudetto 'Il match con la Juve è la nostra finale' : BRUXELLES - E' in ritiro con la nazionale belga, ma Dries Mertens resta col cuore a Napoli e alla lotta scudetto con la Juventus che raggiungerà l'apice nella sfida in programma fra poco meno di un ...

DIRETTA/ Napoli-Genoa - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo di Mertens - altro legno per i partenopei : DIRETTA Napoli-Genoa, info streaming video e tv: al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri ospitano i grifoni di Davide Ballardini.

Inter-Napoli - le pagelle : Skriniar è devastante - Mertens inventa poco : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Impegnato in poche occasioni. Lo sloveno praticamente non fa mai una parata. CANCELO 5.5 Gioca meglio nel primo tempo. Nella ripresa, spostato a sinistra, cala tantissimo. ...

Pagelle Inter-Napoli 0-0 : Insigne e Mertens poco lucidi - Eder entra e sbaglia molto : Inter e Napoli hanno impattato per 0-0 nel posticipo della 28a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. INTER Handanovic 6 A lungo inoperoso, il Napoli esce nel finale ma non lo mette mai veramente in difficoltà Cancelo 6,5 L’intesa con Candreva è buona, ma i due non riescono a sfondare. Contiene bene tuttavia, gli avversari. Skriniar 7 Gestisce bene il reparto, limitando molto bene Mertens. ...

Inter-Napoli : Icardi - Mertens ma non solo. È battaglia tra tridenti : Fantacalcisticamente parlando, è curioso analizzare quale tridente potrebbe incidere maggiormente nell'economia del match. candreva vs callejon - Sono i due esterni di corsa, quelli che rientrano a ...

Napoli : dopo Allan tocca a Jorginho - Mertens... : Allan ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 2023. Secondo la Gazzetta dello Sport , il prossimo col quale si proverà a stringere un patto di lunga durata è Jorginho . Mertens , invece, ha una clausola di 28 milioni che è molto 'appetibile', ma che scadrà anche abbastanza ...

ARBITRO MASSA/ Video - moviola VAR Napoli Roma : Hysaj su Perotti e Manolas su Mertens - niente rigore : ARBITRO MASSA, Video moviola VAR Napoli Roma: Hysaj su Perotti, niente rigore, ma il dubbio resta... Le ultime notizie sul big match del San Paolo: l'analisi di tutti gli episodi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Napoli - Mertens il benefattore : ANSA, - Napoli, 2 MAR - "Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare ...

