Napoli | la magia delle giornate Fai di primavera | boom di turisti al Palazzo Reale

Pagelle Benevento-Napoli 0-2 : magia di Mertens - Venuti disastroso : Pagelle Benevento-Napoli – Controsorpasso in vetta. Nel pomeriggio tutto facile per la Juventus che ha asfaltato il Sassuolo con il netto successo per 7-0, sorpasso in classifica per la Juventus che però è durato solo poche ore, nel posticipo domenicale della 23^ giornata infatti il Napoli ha risposto colpo su colpo e conquistato tre punti nella trasferta che poteva essere considerata insidiosa contro il Benevento. Sempre più determinante ...