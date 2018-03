Nadia Rinaldi ipnotizzata da Casella - mostra le mutande a Domenica Live Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video], che per l'occasione si interesseranno ad un episodio imbarazzante accaduto oggi 25 marzo a ''#Domenica Live''. Di chi stiamo parlando se non di Nadia Rinaldi, l'ex concorrente dell'#Isola dei Famosi che è stata protagonista di un ballo scandalo, che sta facendo parlare tutta Italia? Vediamo cosa ha combinato in questo pomeriggio Domenicale. Domenica Live: Giucas ipnotizza Nadia ...

“Si vede tutto!”. Nadia - che vergogna! Ipnotizzata da Giucas Casella la Rinaldi si lascia andare davanti alle telecamere. Uno spettacolo mai visto che ammutolisce persino Barbara D’Urso : Dall’Honduras è tornato prima con una costola rotta lui, che da tutti era considerato il grande favorito. Ma Giucas Casella continua a stupire. Lo ha fatto ancora una volta in diretta a Domenica Live, dopo l’esperimento della settimana scorsa con Cecilia Capriotti protagonista, sotto le grinfie del mentalist stavolta è finita Nadia Rinaldi. L’attrice, dopo aver accusato Striscia la Notizia per i presunti audio contraffatti, è stata ...

Barbara D’Urso : censurata la macchina della verità a Nadia Rinaldi - perché? Video : Nel corso dell’ultima puntata di #Domenica Live, andata in onda il 25 marzo, Barbara D’Urso ha fatto una comunicazione molto importante [Video] che ha generato molti dubbi e perplessita' nel pubblico da casa. Come di consueto, ormai, il salotto di Barbara D’Urso è divenuto lo scenario perfetto e tipico nel quale viene affrontato il delicato tema del canna-gate dell’#Isola dei Famosi. Se, da un lato, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ...

“Bugiardi!” Nadia Rinaldi contro Striscia. A Domenica Live lo “show” dell’attrice che si scaglia contro il tg satirico. L’accusa è davvero pesantissima : Stavolta gli attapirati potrebbe essere loro, i mattatori di Striscia la Notizia che, in queste settimane, ha preso di mira Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi alle prese con un’edizione quanto mai travagliata. A tira in ballo il tg satirico di Antonio Ricci è Nadia Rinaldi, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel dettaglio l’attrice ha affermato di non aver apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi paralndo di un ...

Nadia Rinaldi furiosa con Eva Henger : “Gli audio di Striscia la notizia? Io ho gli originali” : Domenica Live, Nadia Rinaldi contro Eva Henger: tutta colpa degli audio diffusi da Striscia la notizia Nadia Rinaldi è rientrata dall’Isola dei Famosi ed è più furiosa che mai. L’attrice romana non ha apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi da parte di Striscia la notizia. A Domenica Live, Nadia ha attaccato l’amica […] L'articolo Nadia Rinaldi furiosa con Eva Henger: “Gli audio di Striscia la notizia? ...

