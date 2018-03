Muore sul campo come Morosini | nuova tragedia nel calcio | video choc

Nicolas Muore al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla sua fine : Nicolas muore al Segreto? Purtroppo non finiranno mai i momenti difficili per il fotografo che, dopo essere ritornato a Puente Viejo portando nel suo cuore il lutto per la perdita di Mariana Castaneda, dovrà anche cercare di sopravvivere per non essere ammazzato dal Generale della Guardia Civile. Nicolas Ortega si caccerà in un bel guaio, da cui potrebbe salvarsi solo grazie all'aiuto dei suoi amici più fedeli, che arriveranno persino a ...

Tragedia sul campo da calcio - giocatore si accascia durante la partita e Muore : Tragedia sui campi di calcio. Il 25enne esterno destro Bruno Boban è morto al 15' della partita tra Marsonia e Pozega Slavonija, valida per la terza divisione (la Tréca HNL)....

Ha ematomi sulle mani e scopre che ha la leucemia : Cristian Muore a 40 anni in pochi giorni : Cristian D'Andreis è morto a 40 anni in meno di dieci giorni per una forma di leucemia fulminante. Aveva notato degli ematomi sulle mani e intorno agli occhi, poi è arrivata la diagnosi. Sotto choc il paese di Varmo, in cui risiedeva.Continua a leggere

C'è Posta per Te - il marito Muore sul lavoro : Michela incontra Patrick Dempsey : La signora Michela è rimasta vedova un anno fa e da allora ha cercato di fare da madre e da padre ai suoi due figli cercando di non far mancare loro niente. I ragazzi hanno deciso così di donarle un ...

Pompiere Muore sul set dell’ultimo film di Bruce Willis : Michael Davidson era intervenuto per spegnere un incendio divampato all'interno di un edificio di New York.Continua a leggere

Pompiere Muore sul set dell’ultimo film di Bruce Willis : Pompiere muore sul set dell’ultimo film di Bruce Willis Michael Davidson era intervenuto per spegnere un incendio divampato all’interno di un edificio di New York.Continua a leggere Michael Davidson era intervenuto per spegnere un incendio divampato all’interno di un edificio di New York.Continua a leggere

Muore investito da un treno : sospeso il traffico sulla linea Sapri-Paola : Un uomo e’ stato investito da un treno regionale diretto a Reggio Calabria. E’ accaduto a circa 200 metri a sud della stazione di Belvedere Marittimo, sulla linea ferroviaria tirrenica, nel cosentino. Il traffico sulla linea Sapri-Paola e’ stato sospeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. La vittima e’ un uomo di carnagione chiara ma al momento non e’ stato possibile accertarne ...

L'inutile scalpore sulla Cambridge Analytica nasce e Muore su Facebook : Il consenso, demone e gloria di chiunque! È qualcosa che va alimentato e gestito. La logica del consenso è ciò che muove l'idea del sociale: mi piace, lo premio, lo condivido, lo faccio girare. Bisogna, innanzitutto, uscire da questa logica e pensare che il prodotto (l'idea, il post, la parola, l'immagine, l'articolo) giri con un contenuto che debba essere buono e per questo di comune consenso. La qualità, la tecnica, ...

Impatto con auto contromano : brindisino Muore sul Grande raccordo anulare : SAN VITO DEI NORMANNI - E' morto fra le lamiere della propria auto, dopo l'Impatto con una macchina che procedeva contromano. Se n'è andato così Giuseppe Petraroli, un 35enne di San Vito dei Normanni ...

Investito sul monopattino - Muore a 10 anni : i suoi organi hanno salvano altre vite : "Con la donazione di organi la morte di Riley sembra un po' meno inutile, ci dà un po' di speranza sapere che il nostro ragazzo vive attraverso le vite degli altri" hanno ricordato i genitori.Continua a leggere

Milano : investito sullo scooter - Muore un postino : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Un postino di 41 anni è morto dopo essere stato investito alla guida del suo scooter questa mattina, a Bollate (Milano), da un’auto. A guidarla un 34enne del posto, deferito in stato di libertà per omicidio stradale.La vittima è morta sul lavoro: stava guidando il motorino per portare le lettere. Portato in rosso al Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, non ce l’ha fatta per ...

“Quello che ha fatto sul suo corpo è indegno”. Laura Muore a 20 anni. Una giovane madre scomparsa da casa - poi la ricerca e la macabra scoperta : “Ecco come l’abbiamo ritrovata…” : Una tragedia assurda quella accaduta a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Laura Petrolito, una giovane mamma di 20 anni, è stata ritrovata all’interno di un pozzo artesiano sulle colline che sovrastano la città siciliana. La donna era scomparsa lo scorso sabato, a denunciare la sparizione era stato il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo la prima ricostruzione ...

Operaio 65enne Muore a causa di un incidente sul lavoro nel torinese Video : Ancora incidenti sul lavoro. La cronaca ci racconta spesso di persone che perdono la vita mentre sono intenti a fare il proprio lavoro: negli ultimi giorni si sono verificati due episodi di morti avvenute sul posto di lavoro, anche se a chilometri di distanza nel torinese l'uno, nel milanese l'altro. Il primo caso è avvenuto a #Poirino, nel torinese, nella mattinata di mercoledì 14 marzo, quando Michelino Casetta, 65enne di Cuneo, ha perso la ...

Operaio 65enne Muore a causa di un incidente sul lavoro nel torinese : Ancora incidenti sul lavoro. La cronaca ci racconta spesso di persone che perdono la vita mentre sono intenti a fare il proprio lavoro: negli ultimi giorni si sono verificati due episodi di morti avvenute sul posto di lavoro, anche se a chilometri di distanza (nel torinese l'uno, nel milanese l'altro). Il primo caso è avvenuto a Poirino, nel torinese, nella mattinata di mercoledì 14 marzo, quando Michelino Casetta, 65enne di Cuneo, ha perso la ...