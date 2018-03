Muore il giocatore Bruno Boban per arresto cardiaco | il parere dell’esperto

meteoweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Dopo la morte di Astori, un’altra tragedia colpisce il calcio europeo:, Astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima“, ha dichiarato: “Sono trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a commentare ancora una volta, sommessamente, sull’opportunità di screening cardiologici più accurati con test provocativi che andrebbero somministrati a tutti gli sportivi professionisti – commenta Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani.” “Il cuore di un atleta viene spesso impegnato oltremisura, in un gesto sportivo competitivo e ad alta intensità che non lascia molto ...