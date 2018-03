Motocross oggi domenica 25 marzo | GP Comunitat Valenciana 2018 | gli orari delle gare e

oasport

: Oggi ho rivisto un vecchio amico/cliente. Un certo Paolo Fogli. Su un campo di motocross dove lo avevo lasciato cir… - fabione28 : Oggi ho rivisto un vecchio amico/cliente. Un certo Paolo Fogli. Su un campo di motocross dove lo avevo lasciato cir… - talusi : Pensavo oggi di stare su pista da motocross,via del mare Ostia-Roma andata-ritorno pieno di buche,durante il tratto… - MxBars : Indovinate un pò, oggi è il compleanno del MITICO Chicco chiodi Al link 450 Motocross troppo?... -

(Di domenica 25 marzo 2018)25diper il Mondiale. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella massimi cilindrata continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta subito e siamo certi che il campione del mondo in carica proverà a non lasciarsela sfuggire sulla sabbia rossa spagnola. Di seguito la programmazione dell’evento che godrà della copertura televisiva di Eurosport attraverso il servizio in streaming Eurosport Player e della diretta di gara-2 della MxGP su Eurosport2. Inoltre OASport metterà a disposizione una DIRETTA LIVE di entrambe le manche della classe regina. Gli...