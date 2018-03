Motocross | GP Comunitat Valenciana MXGP 2018 | Antonio Cairoli fenomenale | trionfo in

LIVE Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli vince la gara! Herlings e Febvre si arrendono : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Comunitat Valenciana, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo i due secondi posti nei primi due round in Argentina ed in Olanda va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out all’esordio per ...

Motocross oggi (domenica 25 marzo) - GP Comunitat Valenciana 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e seguirle in tempo reale : Domenica 25 marzo di gare per il Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella massimi cilindrata continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Comunitat Valenciana 2018 : Tim Gajser si impone - Antonio Cairoli quarto davanti a Jeffrey Herlings : Nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale 2018 di MXGP, è il campione del mondo 2016 Tim Gajser a centrare il bersaglio grosso. L’alfiere della Honda, in testa fin della partenza, ha saputo gestire la gara a proprio piacimento, dando un saggio delle sue grandi qualità sulla terra rossa iberica. Lo sloveno si è così aggiudicato questa corsa manifestando un chiaro segnale di vitalità nei confronti dei ...

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Comunitat Valenciana 2018 : Pauls Jonass precede Jorge Prado e Darian Sanayei. Samuel Bernardini (14°) il migliore degli italiani : Poche sorprese nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana (Spagna), terza prova del Mondiale 2018 di MX2. Sul Red Sand MX & Enduro Track, situato a circa 90 km da Valencia, è stato il dominatore incontrastato di questa classe riservata ai piloti Under23 ad imporsi. Parliamo di Pauls Jonass che, sovrano delle prime due tappe stagionali, ha posto il proprio sigillo anche in questa gara di qualificazione alle due run di domani, ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : nuova sfida Antonio Cairoli-Jeffrey Herlings in Spagna : Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : Di seguito la programmazione dell'evento che godrà della copertura televisiva di Eurosport attraverso il servizio in streaming Eurosport Player e della diretta di gara-2 della MxGP su Eurosport2. ...