Motocross | Classifica Mondiale MXGP 2018 | Antonio Cairoli in testa dopo tre GP | pari

DIRETTA/ Motocross Gp Spagna 2018 Redsand : streaming video e tv. La situazione in classifica : DIRETTA Motocross Gp Spagna 2018 info streaming video e tv a Redsand : orario e risultato live della terza gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 25 marzo).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli : Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la Classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings. La ...