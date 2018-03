È Morto Sudan : era l’ultimo esemplare di rinoceronte bianco maschio : L’animale, che aveva 45 anni ed era da tempo gravemente malato, è stato sottoposto ad eutanasia dai responsabili della riserva doveva viveva, in Kenya. Ora restano solo due femmine

WWF - Morto Sudan : era l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale - simbolo della drammatica perdita di biodiversità : l’ultimo individuo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. “Per il WWF oggi è un giorno di lutto. La scomparsa di Sudan non puo non essere ...

Morto l’ultimo maschio di rinoceronte bianco sulla Terra. La specie aggrappata all’inseminazione artificiale di due femmine : L’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo è Morto all’età di 45 anni: con la scomparsa di Sudan, questo il nome dell’animale che viveva nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, rimangono solo due esemplari femmine di questa specie. L’annuncio, riporta la Cnn, è stato dato dalla ong ambientalista internazionale WildAid, secondo cui Sudan è stato soppresso dopo che un team di veterinari ha ...

Kenya - è Morto l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio. Restano in vita solo due femmine della specie : È morto in Kenya l’ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio: era l’unico esemplare al mondo. L’animale è stato addormentato definitivamente a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, legate a complicazioni degenerative muscolari ed ossee dovute all’età e alle numerose ferite superficiali di cui soffriva. La notizia è stata confermata da Richard Vigne, capo della riserva Ol Pejeta Conservancy, dove ...

Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord : Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord Al mondo restano altri due esemplari della specie, ma sono entrambe femmine Continua a leggere L'articolo Morto in Kenya l’ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord proviene da NewsGo.

Animali - Kenya : Morto l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio : “E’ con grande dispiacere che Ol Pejeta Conservancy e il Dvur Kralove Zoo annunciano che Sudan, l’ultimo esemplare maschio al mondo di rinoceronte bianco settentrionale, è morto“: lo ha annunciato la riserva che ha ospitato l’esemplare, morto per complicazioni mediche dovute all’età (45 anni). L’animale, che viveva insieme ad altre due femmine anziane della stessa specie nella riserva di Ol Pejeta ...

È Morto l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale : L’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale, una sottospecie del rinoceronte bianco considerato probabilmente estinto in natura, è morto a 45 anni all’Ol Pejeta Conservancy, una riserva naturale in Kenya. “Sudan”, come si chiamava, è stato soppresso lunedì dopo circa The post È morto l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale appeared first on Il Post.

Animali - Kenya : Morto l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio : “E’ con grande dispiacere che Ol Pejeta Conservancy e il Dvur Kralove Zoo annunciano che Sudan, l’ultimo esemplare maschio al mondo di rinoceronte bianco settentrionale, è morto“: lo ha annunciato la riserva che ha ospitato l’esemplare, morto per complicazioni mediche dovute all’età (45 anni). L’animale, che viveva insieme ad altre due femmine anziane della stessa specie nella riserva di Ol Pejeta ...

Davide Astori Morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

L’incendio di Milano - è Morto Haitam. L’ultimo squillo alla mamma : «Ho paura - è tutto fumo» : Il ragazzo è deceduto giovedì mattina. Era solo in casa al momento del rogo. Si è rifugiato nella vasca da bagno: lì l’hanno trovato i soccorritori, il suo cuore non batteva più. Indagati i titolari dell’appartamento nel quale le fiamme hanno avuto origine