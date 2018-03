“Morto in campo” Calcio sotto choc Si è accasciato a terra sotto gli occhi dei

caffeinamagazine

(Di domenica 25 marzo 2018) Ancora lacrime. Ancora facce disperate. Ancora una morte in campo. Per il mondo del pallone è un momento nero. Tre settimane fa Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera di albergo di Udine, ora questa nuova tragedia avvenutaglidi compagni e tifosi e sulla quale dovrà fare piena luce la magistratura. Succede in CroziaBruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata. Boban cede palla in attacco a un compagno che entra in area, poi quando l’azione si perde lui si accascia, si ingina, le mani sulla testa,e poi crolla sul terreno di gioco. A Boban è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco a mano, poi l’intervento di un’ambulanza. I soccorsi, scrive Repubblica riportando una fonte medica croata, sono durati ...