Morto il Maestro Abreu | visionario delle orchestre in baraccopoli

Addio al Maestro della Fisarmonica - è Morto a Fermo Peppino Principe : Nal 1972 è stato protagonista, prima alla radio e poi alla televisione, degli spettacoli musicali "La Fisarmonica ", diretti da Gorni Kramer. E' noto in tutto il mondo anche come autore di musiche ...

Musica - è Morto a 91 anni il maestro Peppino Principe : fu tra i migliori fisarmonicisti al mondo : Nato a Monte Sant'Angelo, è stato per vent'anni in Rai dove fu tra i fondatori dello Zecchino D'Oro. Tra i fautori del jazz made in Italy, ha venduto più di 20...