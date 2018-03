MORTO ALPINISTA SUL CONCARENA | PRECIPITA DI 200 METRI Franz Rota Nodari | tragedia sul

TRAGEDIA CONCARENA - MORTO ALPINISTA/ Precipitato in montagna davanti all’amica : lei è sotto choc : CONCARENA, MORTO ALPINISTA: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Valanghe - un MORTO in Trentino. Nel Bresciano perde la vita un alpinista : Trovato il corpo sotto la neve di Claudio Pallanch, scomparso ieri sul Piz Galin. Valle d'Aosta, falso allarme per due sciatori in Val Ferret. Nel massiccio del Concarena due alpinisti sono ...

Concarena - MORTO alpinista/ Precipitato davanti agli occhi dell’amica : fatale il volo di 200 metri : Concarena, morto alpinista: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Trentino - scialpinista MORTO sotto una slavina sulla Paganella : Il corpo senza vita è stato trovato all'alba di oggi dai soccorritori che erano stato allertati ieri sera dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno a casa

Valanga a Livigno - MORTO uno scialpinista. Travolti anche i compagni : sono tutti salvi : Stava facendo una gita con tre suoi amici sulle montagne di Livigno, in provincia di Sondrio, quando ha perso la vita travolto da una Valanga. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve e hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo scialpinista, un 59enne austriaco, per il quale non c’era più niente da fare. La ...

VALANGA LIVIGNO - MORTO SCIALPINISTA/ Ultime notizie Forcola - travolto da slavina : salvo il compagno : Valtellina, VALANGA a LIVIGNO (Sondrio) travolge e uccide uno SCIALPINISTA. salvo l'altro compagno escursionista anche lui travolto dalla slavina: Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Novara - MORTO lo scialpinista travolto da una slavina in Val d'Ossola : Luciano Falcini, 67 anni, era stato colpito da una massa di neve che si era staccata sotto la vetta del Moncucco

Incidenti in montagna : MORTO lo scialpinista ricoverato a Novara : E’ morto nella notte in ospedale a Novara, nel reparto di rianimazione, Luciano Falcini, 67 anni, di Domodossola, lo scialpinista travolto venerdì sera da una slavina sul Moncucco. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento. Lo schiacciamento dovuto alla massa di neve e il troppo tempo trascorso senza che arrivasse ossigeno al cervello hanno reso vana ogni cura. La valanga si era staccata dal vallone sotto la vetta del ...

Valanghe : scialpinista torinese MORTO dopo 7 giorni di agonia : Domenica scorsa era stato travolto da una valanga nei pressi di Usseglio (Torino), vicino al comprensorio sciistico di Pian Benot: è morto nella notte Emiliano Versino, lo sciatore di 36 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime all’ospedale Cto di Torino. I soccorritori erano riusciti a individuarlo nella neve e l’avevano rianimato sul posto per oltre mezz’ora. L'articolo Valanghe: scialpinista ...

Incidenti in montagna : alpinista MORTO sulle Alpi Apuane - in corso il recupero della salma : Il Soccorso Alpino sta eseguendo in queste ore le operazioni di recupero della salma dell’escursionista morto ieri sulle Alpi Apuane (Lucca). Il 30enne era di origine tedesca ma residente a Rapallo (Genova). L’incidente si è verificato sulla Pania della Croce: l’uomo sarebbe scivolato lungo il Vallone dell’Inferno finendo poi nella Buca della neve. L'articolo Incidenti in montagna: Alpinista morto sulle Alpi Apuane, in ...

Alpinista MORTO in Toscana. Scivolano durante l'arrampicata : quattro escursionisti recuperati sull'Appennino : Un Alpinista è morto a seguito delle ferite riportate per una caduta nel Vallone dell'Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca). L'uomo, secondo quanto si appreso, sarebbe finito ...

