Morte Bruno Boban | il VIDEO SHOCK | il dramma allo stadio

(Di domenica 25 marzo 2018), il. Il mondo del calcio ancora sconvolto per un’altra, stiamo parlando di, durante un incontro (giocato ieri) del campionato di terza divisione croata, la Treća HNL, l’esterno destro del Marsonia si è accasciato al suolo dopo aver accusato un collasso. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane calciatore,tutti sotto, il: Trágico momento en esta jugada donde se desplomaba y fallecía en pleno campo de juegojugador del Marsonia quien enfrentaba al Pozaga Slavonija por una fecha más de la tercera división del fútbol croata, el volante tenía 25 años. @FALG1080am pic.twitter.com/DDu8sQahMf — Juan Coronel (@juanracoronel) 25 marzo 2018 L'articolo, il: ilsembra essere il primo su CalcioWeb.