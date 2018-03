Morte Bruno Boban | adesso i casi sono troppi | il parere dell’esperto

calcioweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018)– Mondo del calcio ancora sotto shock per ladi, astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un arresto cardiaco. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato: “trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a commentare ancora una volta, sommessamente, sull’opportunità di screening cardiologici più accurati con test provocativi che andrebbero somministrati a tutti gli sportivi professionisti – commenta Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani.- Il cuore di un atleta viene spesso impegnato oltremisura, in un gesto sportivo competitivo e ad alta intensità che non lascia molto spazio al recupero. ...