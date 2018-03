Molestie | continua l' incubo per Lara Comi | ' Lo stalker mi perseguita ancora'

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) “Buonanotte amore, ti amo”. “Ci sposiamo a maggio”. “Ho avvisato il prete, ora devo comprare i vestiti”. “Amore, passo dalla banca a Mestre, prima di andare a scegliere le fedi nuziali”. “Amore, ti piacciono queste fedi? Sulla tua c’è una pietra preziosa, ma il diamante vero sei tu”. Questi sembrano i messaggi di una normale coppia di innamorati in procinto di sposarsi, ma in realta' sono solo alcuni delle folli attenzioni che uno #rivolge da oltre un anno a #, 35enne deputata di Forza Italia al Parlamento Europeo, diventata popolare per le sue tante apparizioni in tv. Una vicenda assurda, in cui la politica è vittima di una persecuzione da cui non riesce a liberarsi, nonostante il suo aggressore sia sotto processo VIDEO e agli arresti domiciliari. Leno Eppure, nonostante le misure restrittive, Giovanni Bernardini, imprenditore veneto di 48 ...