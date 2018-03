Mls | Beckham vuole portare a Miami Ancelotti | Rooney e Ronaldo

Via libera della Mls alla squadra di Beckham : il nuovo team debutterà nel 2020 : La nuova franchigia avrà sede a Miami dove verrà costruito un nuovo stadio appositamente per il calcio. L'articolo Via libera della Mls alla squadra di Beckham: il nuovo team debutterà nel 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.