Mistero su italiano sparito in Turchia

Si tinge di giallo la scomparsa dell'di 33 anni di Soncino (CR) di cui si sono perse le tracce dal 13 marzo a Istanbul,. Trovate nella sua camera d'albergo le sue valigie e i suoi vestiti. Rinvenuti in un cestino il portafogli vuoto,i documenti e il telefono scarico. Il suo conto in banca risulterebbe vuoto. Obitori e ospedali non l'hanno registrato. Le telecamere lo hanno ripreso il 14 marzo in due locali. Non si tratterebbe di una fuga. L'uomo è un manager ma non si conosce lo scopo del suo viaggio.(Di domenica 25 marzo 2018)