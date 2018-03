: Minaccia terrorismo a Roma,un ricercato - NotizieIN : Minaccia terrorismo a Roma,un ricercato - CybFeed : #News #Minaccia terrorismo a Roma,un ricercato - GuidoValobra : RT @FakeNews_Bufale: BUFALA Putin: “Adesso basta. È finito il tempo del perdono, è arrivato il tempo del giudizio” - -

I carabinieri da ieri sono sulle tracce di un tunisino di 41 anni che, secondo una lettera anonima arrivata all'ambasciata a Tunisi,avrebbe manifestato l' intento di compiere attentati a. L'uomo,che in passato è stato più volte arrestato a Palermo per spaccio di droga, avrebbe espresso l'intenzione di colpire bar,siti turistici, centri commerciali. Sono in corso accertamenti. Non si sa se lo spacciatore si sia radicalizzato o se abbia dei contatti nel mondo jihadista. Rafforzate le misure di sicurezza e anti.(Di domenica 25 marzo 2018)