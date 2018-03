Minaccia con la pistola il rivale in amore | denunciati 3 sassolesi

Carabinieri allertati da Tunisi : “Possibile Minaccia terroristica contro l’Italia” | C’è un sospettato : Carabinieri allertati da Tunisi: “Possibile minaccia terroristica contro l’Italia” | C’è un sospettato La rappresentanza italiana a Tunisi ha segnalato di aver ricevuto una missiva anonima che riguarda una “intenzionalità terroristica” di un cittadino Tunisino (a sinistra le foto segnaletiche) tratto più volte in arresto nel nostro Paese per spaccio di droga. Tutti i comandi […]

"Possibile Minaccia terroristica contro l'Italia" - Carabinieri allertati da Tunisi : c'è un sospettato : La rappresentanza italiana a Tunisi ha segnalato di aver ricevuto una missiva anonima che riguarda una "intenzionalità terroristica" di un cittadino Tunisino (le foto segnaletiche) tratto più volte in arresto nel nostro Paese per spaccio di droga. Tutti i comandi sono immediatamente stati "sensibilizzati"

Minacciava i passanti con una spranga : obbligo di firma : Vi abbiamo parlato di ciò che è accaduto nella serata di giovedì, quando un pregiudicato 47enne di nazionalità ucraina si aggirava per Avellino brandendo una spranga e minacciando i passanti. Ebbene, ...

Dazi - la Cina non resta a guardare e Minaccia contromisure : Soffiano venti di guerra , commerciale, tra Usa e Cina . Pechino ha risposto prontamente alle restrizioni annunciate da Trump alle importazioni cinesi per 60 miliardi di dollari con l'obiettivo di ...

Terrorismo - Israele Minaccia azioni legali contro Twitter : Il governo israeliano ha minacciato di ricorrere ad "azioni legali" contro Twitter. L'accusa è di aver ripetutamente ignorato la richiesta di rimuovere tutti quei contenuti che, secondo le autorità ...

Minaccia le persone con un coltello nel parcheggio del centro commerciale : Fermato dalla polizia. Nella mattinata di ieri, il personale di polizia di Porto Torres è intervenuto presso il centro commerciale "I Granai", in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, ...

Bari - Minaccia di buttarsi dal traliccio : disoccupato 27enne convinto a scendere : Un uomo di 27 anni, disoccupato, si è arrampicato questa mattina su un traliccio nei pressi della stazione della metro in zona 'Cecilia', al confine tra i Comuni di Bari e Modugno. Alla base del gesto,...

Dazi : Confindustria Padova - Minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati – continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscente e alle forze politiche premiate dal voto di non lasciare sguarnito questo fronte ma di fare blocco comune con ...

[Il retroscena] La rivolta contro Salvini. Maroni - Zaia e Bossi Minacciano : "Se vai con Di Maio cade tutto" : "Non sarò certo io a guidare un'eventuale scissione dentro la Lega, ma è una questione di coerenza politica. Diventa difficile stare contemporaneamente al governo con il centrodestra sui territori, ...

Taiwan : Cina Minaccia azioni militari contro Usa : 'Si tratta di una seria provocazione politica, poiché ha superato la' linea rossa 'e minerà completamente i rapporti' , ha detto al Global Times Xu Guangyu, un generale cinese in pensione. Pechino ...