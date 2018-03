Milano sola al comando

Basket - serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

BIANCA ATZEI/ La sua Fire On Ice scelta per l'ISU di Milano (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI all'Isola dei Famosi 2018, fra contestazioni a Francesca Cipriani ed un importante successo in ambito professionale. Un suo inedito scelto come colonna sonora dell'ISU.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Isola - Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si nascondo più : baci pubblici a Milano : Milano - Tornati dall' Isola dei Famosi , in onda su Canale 5 e seguita da Leggo.it , Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono inseparabili. Francesco ha fatto ritorno dall'Honduras in seguito alle ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano batte Trento ed è sola in vetta - Reggio Emilia sbanca Pistoia : Due gli anticipi della 22a giornata disputati nella serata odierna. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali. Una prestazione da incorniciare quella del serbo, ...

Milano : Bussolati (Pd) - al fianco di Sala nelle sue scelte per giunta : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “I nostri migliori auguri di buon lavoro a due donne di grande valore. Ad Anna Scavuzzo, che siamo certi saprà affrontare al meglio questa nuova e delicata sfida, e a Laura Galimberti, già dirigente comunale, che vanta una solida esperienza tecnica sul tema dell’edilizia scolastica. Siamo al fianco del Sindaco Sala che in questa fase indica l’urgenza e la necessità di incrementare gli sforzi ...

Liguria spezzata in due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per congelamento linee elettriche. Pendolari al freddo infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

'Questa non è una sòla' - la mostra anti-fake arriva al salone di Milano : 'È proprio questa capacità di costruire una casa comune tra mondo imprenditoriale e mondo delle istituzioni - spiega Luigi Giamundo, presidente dell'Associazione Museo del Vero e del Falso - l'...

GIUCAS CASELLA E MARCO FERRI / Denunciati alla Procura di Milano - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA e MARCO FERRI dell'Isola dei famosi 2018 sono stati Denunciati alla Procura della Repubblica di Milano da un'associazione animalista. ecco i motivi...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:39:00 GMT)

Francesca Cipriani single sull'Isola dei Famosi? : 'A Milano l'aspetta un ricco e maturo imprenditore...' : Milano - Francesca Cipriani , dopo tanti tentativi, è riuscita a sbarcare sull' Isola dei famosi . Oggi il menù Honduregno propone prelibatezze del posto: cocco fresco! E voi? Con cosa state pranzando?...

Isola dei Famosi 2018 - “Francesco Monte squalificato : già in aereo verso Milano” : Terremoto sull’Isola dei Famosi 2018. Secondo il sito davidemaggio.it Francesco Monte è stato squalificato e starebbe tornando in queste ore in aereo a Milano. L’ex tronista di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha salutato cast e palme dell’Honduras oramai da 24 ore proprio a causa del “canna-gate”. Il caso è scoppiato alcuni giorni fa quando un’altra concorrente dell’Isola, l’ex pornostar Eva Henger, ha accusato in diretta ...