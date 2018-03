Milano | il pane e il cinema | in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito

Milano - ‘prima gli affamati’. A Corvetto in coda per il pane : “Cosa preferisce? Pasta? Verdura? Latte?”. “Io mangio tutto, Pia. Tutto quello che è commestibile io lo mangio”. Il colloquio fra Pia, una pensionata sui 70 anni, e Luca, un giovanotto sui 40, apre una distribuzione di viveri al Corvetto, uno dei quartieri di frontiera di Milano. In coda, per una borsa settimanale di cibo, disoccupati, madri di famiglia, invalidi, senza differenze di età, di sesso o di etnia. Qui non vale lo slogan neofascista ...