Milan-Inter - la data e l’orario del derby. Recupero infrasettimanale - il programma e come vederlo in tv : Mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, Recupero della 27esima giornata della Serie A 2018 di calcio. A San Siro andrà in scena la partita rinvita lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori. Il derby della Madonnina si disputerà dunque in infrasettimanale e di pomeriggio (ore 18.30), generando diversi malcontenti tra le due tifoserie e creando confusione anche sul rimborso dei i biglietti visto che l’orario non è certamente ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

Mistero a Milano - spunta un Like gigante in strada : e il web si interroga : Mistero a Milano per la comparsa di un Like gigante in strada. In piazza XXV Aprile è stata posizionata una installazione rappresentante il pollice in sù di Facebook con tanto di didascalia ' L'...

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...

Croazia - la decisione che fa felice Juventus - Inter e Milan : brutte notizie per Napoli - Samp e Fiorentina : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buone notizie per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo Croazia, la ...

Incredibile novità sul Milan - i cinesi pensano alla cessione. Ecco chi è Dmitry Rybolovlev - il magnate russo interessato al club : Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti la situazione finanziaria del Milan si stanno facendo alquanto preoccupanti il presidente Li non sembra avere i soldi necessari per ripianare il debito con Elliott e il fondo americano sarebbe pronto a rilevare il Milan per metterlo all’asta. Fra i possibili compratori ci sarebbe anche Dmitry Rybolovlev, nome che non è nuovo agli ambienti calcistici. Il magnate russo è infatti l’attuale presidente del ...

Milan-Inter - rimborso biglietti : i rossoneri dicono “no” - i nerazzurri spingono per il “sì”… : Milan-Inter, rimborso biglietti- Battaglia in campo per il quarto posto, e battaglia fuori dal campo in ottica rimborso biglietti. Si infiamma ancora il derby di Milano. Dopo il rinvio del match, il quale verrà recuperato il 4 aprile, tiene banco il capitolo rimborso biglietti. MILAN: “NO AL rimborso…” I rossoneri hanno espresso il loro punto […] L'articolo Milan-Inter, rimborso biglietti: i rossoneri dicono “no”, i nerazzurri spingono per il ...

Milan a Rybolovlev? Il proprietario russo del Monaco interessato : L'affare Milan sta diventando un'asta. Nelle ultime ore, tra i pretendenti alla società rossonera, si è aggiunto il magnate russo proprietario del Monaco, ossia Dmitrij Rybolovlev. Lo scrive 'Tuttosport'. Stiamo parlando di un personaggio che ha un patrimonio di 9,1 miliardi di euro. E che, prima di disinteressarsi un po' alle sorti della squadra monegasca (che ha puntato su giovani di grande valore), aveva fatto grandi acquisti per il club del ...

Milan - servono 10 milioni subito : Elliott pronto a intervenire : Li Yonghong, 48 anni. ANSA Il calcio è così: dietro un dribbling di Suso ci sono soldi e scadenze. L'economia controlla il pallone e il Milan è arrivato a quel momento: i dribbling sono in pausa - pausa per le nazionali - e questi sono i giorni in cui si capirà chi riuscirà a pagare e, di conseguenza,...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...