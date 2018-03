Miami Open | avanti Fognini | si qualifica al terzo turno

Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Nishikori streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Federer battuto al Miami Open - Nadal di nuovo numero 1 : Colpo di scena nel secondo turno del 'Miami Open', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Miami Open - Federer sconfitto al secondo turno : Il numero uno del mondo e del tabellone è stato battuto in tre set dall'australiano Thanasi Kokkinakis , con il punteggio di 6-3 3-6 6-7, 4, . Altri risultati di secondo turno: Querrey , Usa, , 11, b.

DIRETTA / Miami Open 2018 Federer Kokkinakis. Zverev avanti a fatica! (tennis)

Diretta / Miami Open 2018 Fognini Kuhn - Federer Kokkinakis. La giornata comincia (tennis)

Miami Open 2018 / Diretta Fognini Kuhn - Federer Kokkinakis. La crisi di Djokovic (tennis)

Tennis - Miami Open : esordio ok per Del Potro e Dimitrov - Wozniacki ko : TORINO - esordio sofferto per Juan Martin del Potro al Miami Open , secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in svolgimento sui campi in cemento di Key ...

Miami Open 2018/ Diretta Federer Kokkinakis - Fognini Kuhn (tennis)

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Haase. Djokovic battuto (tennis)

Miami Open 2018 - Paire elimina Djokovic : serbo battuto in due set : Programmazione e guida tv Questa la programmazione dell'Open di Miami, in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport 2 QUARTA GIORNATA dalle 16 di sabato 24 alle 4 di domenica 25 marzo ...

Miami Open - Djokovic sconfitto al 2° turno da Paire : Il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, batte il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 32 minuti.

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Haase. Sorride Marin Cilic (tennis)

Diretta / Miami Open 2018 Del Potro Haase. Osaka eliminata! (tennis)

Miami Open - la Svitolina supera la Osaka e accede al 3° tunro : Elina Svitolina si è qualificata al terzo turno del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha sconfitto la giapponese Naomi Osaka, numero 22 del ranking Wta e recente vincitrice a Indian Wells, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 22 minuti.