Meteo | inizio di settimana all’insegna di pioggia e freddo | ma a Pasqua ci sarà il sole

Previsioni Meteo Pasqua - che tempo farà dall’Equinozio di Primavera ad inizio Aprile : importante novità a lungo termine : 1/25 ...

Previsioni Meteo - altro che “Burian Bis” : caldo folle sull’Italia - al Sud è una notte estiva (ed è solo l’inizio) : 1/3 Il picco della vampata di caldo tra Venerdì sera e Sabato mattina ...

Meteo : inizio settimana con piogge - temporali e tempo instabile ovunque : tempo instabile su tutta l'Italia con piogge e temporali alternati ad ampie schiarite. Temperature in ribasso al sud dove si avvicineranno di più alla media stagionale dopo il caldo dei giorni scorsi.Continua a leggere

Previsioni Meteo - l’Inverno si scatena : tanta NEVE al Centro/Sud tra oggi e domani - ma occhio al GELO in arrivo tra fine Febbraio e inizio Marzo! : Previsioni Meteo – I lettori di MeteoWeb avranno notato l’insistenza, nei nostri editoriali, nel ritenere questa seconda parte di inverno quella che riscatterà l’intera stagione 2017/2018, in termini di freddo e NEVE. Una stagione fino a tutto gennaio pressoché amorfa in riferimento a eventi tipicamente invernali. Ebbene, già Febbraio sta mostrando ben altro piglio, con piogge diffuse e aria senz’altro più rigida in via generale. Ma lo ...

Previsioni Meteo - inizio settimana con un nuovo peggioramento sull’Italia : freddo e neve al Nord - nuova sciroccata al Sud : 1/7 ...

Allerta Meteo - inizio Febbraio di forte maltempo e caldo anomalo per lo scirocco [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Allerta Meteo - della protezione civile : inizio Febbraio con pioggia - neve e vento di burrasca al Centro/Nord : Allerta Meteo – Un’estesa perturbazione di origine atlantica interesserà progressivamente l’area mediterranea, apportando sull’Italia un flusso di correnti molto umide dai quadranti meridionali e determinando, a partire da domani, precipitazioni diffuse dapprima sui settori alpini orientali e sull’Appennino settentrionale, e successivamente in estensione a gran parte delle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo : inizio Febbraio di maltempo al Centro/Nord ma farà freddo solo sulle Alpi - caldo scirocco al Centro/Sud : 1/24 ...

Previsioni Meteo : il grande freddo in rotta verso l'Europa a inizio Febbraio. Italia ai margini : I modelli matematici di previsione continuano a mostrare scenari interessanti per l'inizio di Febbraio: l'inverno potrebbe fare la voce grossa e regalare un periodo decisamente freddo dopo un Gennaio...

Previsioni Meteo - inizio settimana col caldo anomalo in tutt’Italia. Martedì 23 qualche pioggia in Calabria e Sicilia - sole e temperature in ulteriore aumento altrove : 1/7 ...

Meteo Italia : fine gennaio inizio febbraio all'insegna del freddo : Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio l'inverno dovrebbe fare sul serio sull'intera Penisola. Dopo il primo mese dell'anno piuttosto mite, sul BelPaese dovrebbe arrivare il freddo, ma quello vero. Fin'ora il brutto tempo sembrava aver girato alla larga dal nostra paese, addirittura le temperature rigide si erano fatte sentire più nel mese di dicembre piuttosto che a gennaio. Anche se in realtà, secondo alcuni dati statistici, gennaio è ...