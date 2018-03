Mertens | Con la Juve è una finale

Napoli - Mertens lancia lo sprint scudetto 'Il match con la Juve è la nostra finale' : BRUXELLES - E' in ritiro con la nazionale belga, ma Dries Mertens resta col cuore a Napoli e alla lotta scudetto con la Juventus che raggiungerà l'apice nella sfida in programma fra poco meno di un ...

Quando a Mertens scappò : l’esultanza esilarante contro la Roma [VIDEO] : Esultanza Mertens – L’attaccante Mertens sta disputando una stagione veramente entusiasmante e un episodio esilarante è stato quello che ha riguardato l’esultanza nella gara contro la Roma. Per il Napoli è in arrivo un periodo veramente fondamentale per lo scudetto, la squadra di Sarri ha quattro punti di vantaggio sulla Juventus ma con una partita in più, adesso gli azzurri si preparano per un match che potrebbe indirizzare ...

Napoli - Mertens consegna le pizze/ Il grande cuore dell’attaccante belga - che adotta i cani abbandonati : Napoli, Mertens consegna le pizze: campione dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco, il calciatore belga aiuta i clochard e anche i bimbi malati oltre ai cani abbandonati.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Cagliari-Napoli 0-2 | La diretta Raddoppio azzurro con Mertens : Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena nel posticipo del lunedì sera di questo 26esimo turno di Serie A; i sardi viaggiano con un vantaggio abbastanza rassicurante rispetto...

LIVE Lipsia-Napoli - Europa League in DIRETTA : formazioni ufficiali. Sarri sceglie Zielinski con Mertens e Insigne : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Serve la rimonta al Napoli per centrare l'accesso agli ottavi . Non sarà facile. La ...

Napoli - Mertens non sarà in campo con il Lipsia : ... stasera, l'impegno ravvicinato di Cagliari consiglia cautela e nessuno ha voglia di rischiare niente': con queste parole la Gazzetta dello Sport spiega come siano molto basse le probabilità che ...

Sarri fa mea culpa : “Napoli-Lipsia? Giocata da cialtroni” - poi svela le condizioni di Mertens : Il 3-1 del San Paolo ha compromesso il passaggio del turno del Napoli in Europa League. I partenopei nell’andata dei sedecisimi hanno ‘regalato’ il match al Lipsia e nella gara di ritorno, in programma domani in Germania, sarà difficile rimontare. Il tecnico dei campani, Maurizio Sarri, intanto, in conferenza stampa ha fatto mea culpa: “Ho detto ai miei che all’andata abbiamo giocato da cialtroni. Colpa mia per il ...