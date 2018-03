Mercato in centro | servizi in periferia

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Genoa - occhi sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

CalcioMercato Napoli - obiettivo Fellaini per il centrocampo : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta disputando un campionato entusiasmante, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal clamoroso successo sul campo del Cagliari ed adesso i punti di vantaggio sulla Juventus sono quattro, la squadra di Allegri deve recuperare una partita contro l’Atalanta. Adesso gli azzurri sono al lavoro per prepare un altro fondamentale scontro, quello contro la Roma di Di Francesco. Nel frattempo la dirigenza ...

La fine di un'epoca : storico superMercato del centro chiude i battenti : La crisi economica e il proliferarsi dei centri commerciali: sono pochi i negozi che riescono a tenere aperti i battenti nel cuore del paese. Succede a Manerbio, dove le strade un tempo costellate di ...

CalcioMercato Cagliari - problemi a centrocampo : si guarda al Mercato svincolati : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari rischia di complicarsi la vita dopo la sconfitta nella gara di campionato di Serie A contro il Chievo, stagione altalenante per la squadra di Diego Lopez ma la sconfitta nella gara di ieri può risultare pesante. Sono stati confermati alcuni limiti della squadra, in particolar modo problemi a centrocampo che sono aumentati con l’infortunio di Cigarini. Il mercato di gennaio non ha portato al colpo ...

Juventus scatenata sul Mercato : a giugno arriveranno due centrocampisti? : Il centrocampo della Juventus si rifà il look. Ci sono tre osservati speciali nella short list della dirigenza bianconera. Oltre a Pellegrini ed Emre Can, dopo la partita di Champions League pare sia tornato d'attualità anche il nome di Eriksen, fantasista del Tottenham. La Juventus su due giocatori del campionato inglese. pronte le alternative Il fantasista danese ha colpito nel segno. Non solo perché nel confronto con la Juve è riuscito ad ...

CalcioMercato Inter/ News - Torreira : parte l’offensiva per il centrocampista (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine meneghina è pronta a preparare l’offensiva per avere Lucas Torreira della Samp(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:26:00 GMT)

CalcioMercato Juventus - il centrocampo del futuro : dopo Can - ecco Pellegrini : TORINO - Un nazionale tedesco di 24 anni e un nazionale italiano di 22 per 25 milioni. Totali, non 25 per ciascuno. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici lavorano a un doppio colpo che, visti i prezzi del ...

CalcioMercato Juventus - può arrivare uno dei migliori centrocampisti del mondo Video : La #Juventus non ha acquistato nessun giocatore nella scorsa sessione di #Calciomercato invernale, ma Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno gia' lavorando per la prossima stagione. Uno dei primi acquisti del club bianconero nella prossima sessione estiva dovrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore venticinquenne ha gia' un accordo con il club bianconero, sulla base di un contratto di ...

CalcioMercato Roma/ News - idea Kovacic per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi, ds della Lupa, starebbe pensando al centrocampista del Real Madrid, l’ex Inter Mateo Kovacic(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:39:00 GMT)

CalcioMercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Terremoto Centro Italia : torna il Mercato in piazza a Norcia : Per la prima volta dopo il Terremoto è tornato in piazza San Benedetto il mercato settimanale di Norcia: circa 25 le bancarelle davanti alla Basilica. Dal giorno 30 ottobre 2016 gli ambulanti erano stati costretti a lasciare il Centro storico, spostandosi in uno spiazzo lungo la strada “Tre Valli Umbre” a circa un chilometro e mezzo dalla città. Il vicesindaco di Norcia si è dichiarato “molto soddisfatto per essere riusciti a ...

Dabo alla Fiorentina / CalcioMercato news - ufficiale : preso il 25enne centrocampista francese : Dabo alla Fiorentina, Calciomercato news: preso il 25enne centrocampista francese. La compagine toscana si è assicurata il calciatore ormai ex Saint Etienne(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:07:00 GMT)

CalcioMercato Benevento - il punto a 48 ore dal gong : due nomi per centrocampo e porta - uno per la difesa : Calciomercato Benevento – Mancano circa 48 ore alla chiusura della sessione invernale di Calciomercato. Il Benevento è intenzionato a mettere a segno ancora qualche colpo per continuare a credere nella salvezza, un traguardo che si fa sempre più difficile con il passare delle giornate ma i ‘Sanniti’ non vogliono arrendersi. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto un punto sul mercato dei campani. Si lavora per regalare ...

CalcioMercato Cagliari - ultime ore caldissime : il ritorno e gli innesti per difesa e centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal pareggio nello scontro salvezza contro il Crotone, partita che ha portato più di qualche discussione per alcune scelte arbitrali, nella prossima gara altro importante match contro la Spal. Nel frattempo ultime ore di Calciomercato, previste diverse operazioni in casa Cagliari. Entro le prossime ore tornerà in Sardagna Han dal Perugia mentre per il centrocampo Sanchez della Fiorentina è in ...