Martina | Pd | il M5S ha perso l' innocenza Si è accordato con Berlusconi

Governo : Martina - Lega e M5S dicano chiaramente cosa stanno facendo : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Da ieri c’è un fatto politico nuovo e chiedo chiarezza alle forze che ieri hanno deciso di fare quell’operazione e non mi si dica che la partita delle scelte presidenti di Camera e Senato è distinta dal Governo. Adesso la prova della responsabilità spetta a chi ha vinto il 4 marzo, dicano senza ambiguità dove vogliono parare”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Martina : M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi : Politica – Se ne dice convinto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Con l’accordo sulle presidenze della Camere chiuso... L'articolo Martina: M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi proviene da Roma Daily News.

PD VERSO ASSEMBLEA - Martina "ALTERNATIVI A DESTRA E M5S"/ Renzi : "Stipendio da senatore? Io volevo abolirlo" : Pd, Renzi su M5s e centroDESTRA: “Governo tocca a loro”. MARTINA: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”. Guerini all'attacco: “Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta”(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Casellati-Fico - Martina : congressi M5s-destra su pelle Istituzioni : Roma, 24 mar. , askanews, La convergenza M5s-centrodestra che fa eleggere l'azzurra doc Elisabetta Casellati alla presidenza del Senato e l'M5s doc Roberto Fico alla presidenza della Camera 'fa ...

Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Parlamento : Martina - groviglio colpa di tatticismi M5S e centrodestra : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “La riunione di ieri sera ha confermato ciò che avevamo già previsto: ci troviamo in una fase di impasse determinata dal centrodestra e dal M5S. Il metodo di lavoro che hanno condotto fin qui è chiaramente insufficiente vista la delicatezza di questo passaggio”. Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, durante l’assemblea dei gruppi. “Hanno deciso -aggiunge- di giocare ...

Camere - Martina (Pd) : “Ci aspettavamo novità che non c’è stata. Gioco di veti tra M5s e centrodestra blocca tutto” : Le reazioni di Paolo Romani, candidato per il centrodestra alla Presidenza del Senato, di Pietro Grasso e Maurizio Martina al termine della riunione dei capigruppo a Montecitorio che doveva trovare un accordo tra tutte le forze politiche per l’elezione dei presidenti di camera e Senato. La riunione dopo un’ora e mezza si è chiusa con un nulla di fatto. L'articolo Camere, Martina (Pd): “Ci aspettavamo novità che non c’è ...